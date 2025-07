Sanitaservice Taranto, prosegue la protesta di un gruppo di addetti al Cup

TARANTO - "Mentre leggiamo sulle cronache cittadine di repentini avanzamenti di carriera a seguito di conciliazioni, ritorniamo a scrivere sulla vicenda che ci riguarda. Siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori del Cup di SanitaService Taranto, da mesi chiediamo che le nostre posizioni lavorative e le mansioni svolte, abbiano un riconoscimento adeguato e rispondente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale della sanità privata. Chiediamo, in sostanza, quanto già riconosciuto ai nostri colleghi delle SanitaService di Brindisi e Lecce. In quelle sedi gli addetti al Cup, con le nostre stesse mansioni, sono già inquadrati con la Categoria C, a Taranto ci viene riconosciuta una categoria inferiore, la B. Perché questa disparità di trattamento nelle varie sedi pur in presenza di attività del tutto analoghe? E ancora, perché nella stessa azienda da un lato assistiamo ad avanzamenti di carriera improvvisi e molto importanti, dall’altro ad una strenua e incomprensibile resistenza a riconoscere un diritto sacrosanto e acquisito da tempo? Eppure, noi operatori del Cup di Taranto, prenotiamo prestazioni in tutta la Puglia, ma non siamo trattati nello stesso modo" si legge in una lettera di protesta di un gruppo di addetti al Cup Sanitaservice Taranto che chiedono il riconoscimento della categoria C come già accade a Brindisi e Lecce. - "Mentre leggiamo sulle cronache cittadine di repentini avanzamenti di carriera a seguito di conciliazioni, ritorniamo a scrivere sulla vicenda che ci riguarda. Siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori del Cup di SanitaService Taranto, da mesi chiediamo che le nostre posizioni lavorative e le mansioni svolte, abbiano un riconoscimento adeguato e rispondente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale della sanità privata. Chiediamo, in sostanza, quanto già riconosciuto ai nostri colleghi delle SanitaService di Brindisi e Lecce. In quelle sedi gli addetti al Cup, con le nostre stesse mansioni, sono già inquadrati con la Categoria C, a Taranto ci viene riconosciuta una categoria inferiore, la B. Perché questa disparità di trattamento nelle varie sedi pur in presenza di attività del tutto analoghe? E ancora, perché nella stessa azienda da un lato assistiamo ad avanzamenti di carriera improvvisi e molto importanti, dall’altro ad una strenua e incomprensibile resistenza a riconoscere un diritto sacrosanto e acquisito da tempo? Eppure, noi operatori del Cup di Taranto, prenotiamo prestazioni in tutta la Puglia, ma non siamo trattati nello stesso modo" si legge in una lettera di protesta di un gruppo di addetti al Cup Sanitaservice Taranto che chiedono il riconoscimento della categoria C come già accade a Brindisi e Lecce.





"La nostra vicenda è stata portata all’attenzione della Commissione Sanità del Consiglio regionale, ma anche in quella sede dalla dirigenza di SanitaService Taranto abbiamo avuto risposte vaghe con riferimenti alla solita mancanza di risorse. Risorse che, miracolosamente, ci sono per progetti molto costosi come quello sull’intelligenza artificiale. Ma prima dell’intelligenza artificiale, bisogna garantire i diritti e la pari dignità delle persone. Siamo ignorati dall’azienda, ma questo non ci fermerà. Faremo valere i nostri diritti in tutte le sedi e con tutti gli strumenti a nostra disposizione" si legge ancora nella lettera.