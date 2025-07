Serie C 2024/2025, ufficializzati i gironi: tutte le pugliesi nel Girone C

Diverso l’obiettivo per Altamura e Casarano, entrambe chiamate a lottare per la salvezza in un girone che si preannuncia difficile e molto equilibrato. In particolare, per il Casarano si tratta del debutto assoluto tra i professionisti, mentre per l’Altamura è una storica prima partecipazione alla Serie C dopo la promozione ottenuta nella passata stagione.