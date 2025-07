Stramaccioni eroe per caso: salva due ragazze in mare nel Gargano

FOGGIA – Attimi di paura trasformati in un gesto di straordinario coraggio. L’ex allenatore dell’e attuale commentatore televisivo,, si è tuffato in mare per salvare due ragazze in difficoltà tra le onde nel tratto di costa del, dove si trova in vacanza con la sua famiglia.

Le due giovani, 17 e 19 anni, entrambe di Bolzano, stavano lottando contro la forza del mare quando Stramaccioni si è accorto della situazione.

“Ero sotto l’ombrellone con mia moglie e i miei figli – ha raccontato a TMW – quando ho visto la gente accalcarsi lungo la riva. Un bagnino, Antonio, era in acqua e fischiava disperatamente. Poi ho visto due ragazze sbracciare e urlare. Ho capito subito che era grave e mi sono tuffato.”

Una volta raggiunta una delle ragazze, Stramaccioni ha messo a frutto sangue freddo e lucidità:

“Le ho detto di fidarsi, che c’era una sola via d’uscita: infilarsi in una piccola insenatura tra gli scogli. L’ho afferrata e praticamente lanciata lì dentro, finendo sott’acqua.”

L’intervento si è concluso con attimi drammatici anche per lui:

“Una volta riemerso, ero disorientato e sono finito contro gli scogli. Alla fine, delle persone da riva mi hanno lanciato una corda e sono riuscito a risalire. Ero ferito, ma sollevato: la ragazza era salva, anche se l’ho scoperto solo una volta a riva.”

Stramaccioni ha riportato ferite alle braccia e alle gambe, ma nessuna grave conseguenza. A suo dire, non si considera un eroe:

“Non sono un fenomeno. Mi sono buttato perché mi sentivo di farlo. A un certo punto ho avuto paura anche io.”

Applausi e gratitudine

Il gesto ha suscitato grande emozione tra i presenti, che lo hanno applaudito al suo ritorno sulla spiaggia. Anche il bagnino Antonio, che aveva tentato il primo soccorso, ha ringraziato l’ex allenatore per l’aiuto decisivo.

Le due ragazze sono state tratte in salvo e, secondo le prime informazioni, non hanno riportato ferite serie.

Una giornata da dimenticare per lo spavento, ma che si è conclusa con il lieto fine grazie al sangue freddo di un uomo che, senza pensarci due volte, ha scelto di agire.