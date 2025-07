Taranto, cede il pavimento durante un’operazione: poliziotto sospeso nel vuoto salvato in extremis dai colleghi

Momenti di forte tensione e grande coraggio la scorsa notte a Taranto, durante un’operazione condotta dalla sezione Volanti della questura. Gli agenti erano intervenuti in un ex sito industriale abbandonato, in un’area considerata ad, in seguito a una segnalazione di

Durante la perlustrazione degli ambienti superiori dell’edificio, in condizioni strutturali particolarmente precarie, si è verificato un improvviso cedimento del pavimento al terzo livello. Uno degli operatori è precipitato parzialmente nel vuoto, rimanendo sospeso a circa 15 metri di altezza, aggrappato solo per un istante alla speranza.

A salvarlo, il pronto intervento di un collega, che è riuscito ad afferrare la sua mano e a trattenerlo, con l’aiuto degli altri agenti giunti rapidamente in soccorso. Grazie alla sinergia e alla prontezza dell’intera squadra, l’operatore è stato tratto in salvo senza conseguenze gravi, ma la paura è stata enorme.