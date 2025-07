Turista francese in balia del mare, salvata dalla Guardia di Finanza al largo di Giovinazzo

Un tuffo in mare rischiava di trasformarsi in tragedia per una turista francese, rimasta in balìa delle onde dopo non essere riuscita a risalire a bordo della propria imbarcazione. Provvidenziale l’intervento delladella, che ha tratto in salvo la donna e prestato assistenza anche al marito rimasto a bordo del natante alla deriva.

L’episodio è avvenuto al largo di Giovinazzo, nel Barese. La donna si era tuffata per un bagno mentre si trovava su una piccola imbarcazione da diporto insieme al marito. Ma qualcosa è andato storto: non riuscendo a risalire a bordo, è rimasta in mare, mentre nel frattempo un guasto improvviso al motore ha reso impossibile al marito prestarle soccorso, facendo derivare l’imbarcazione senza controllo.

A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento dei militari delle Fiamme Gialle, che hanno localizzato la donna e l’hanno recuperata in mare, prestando a bordo le prime cure. Fortunatamente, le condizioni di salute della turista sono risultate buone.

Successivamente, i finanzieri hanno raggiunto anche l’imbarcazione alla deriva, soccorrendo l’uomo e conducendo entrambi i turisti in sicurezza nel porto di Molfetta.

L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi grazie alla professionalità e alla rapidità d’azione della Guardia di Finanza, il cui operato si conferma ancora una volta fondamentale per la sicurezza in mare.