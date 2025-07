Taranto, standing ovation al 'Mon Rêve Summer Festival 2025' per lo spettacolo 'Cosa direbbe Lucio”

Sold out per spettacolo che ha visto sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort esibirsi Renzo Rubino, Gino Castaldo e l'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal M° Antonio Palazzo. Sabato 26 luglio il concerto di Nada al "Mon Rêve Summer Festival 2025"





Una standing ovation finale con il pubblico tutto in piedi ad applaudire entusiasta per chiedere altri due bis: è questa la “fotografia” del successo che, fin dal primo brano, ha riscosso lo spettacolo "Cosa direbbe Lucio" del "Mon Rêve Summer Festival"!





Sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort Renzo Rubino ha cantato alcune delle più popolari canzoni di Lucio Dalla, accompagnato dall'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal pianoforte dal M° Antonio Palazzo, il musicista che ha curato gli inediti arrangiamenti dei brani che hanno contribuito significativamente al successo della serata.





Arrangiamenti che hanno valorizzato ulteriormente la splendida voce di Renzo Rubino che ha reinterpretato i brani di Lucio Dalla con sensibilità e visione, con le musiche eseguite da una splendida sezione ritmica con basso, chitarra e batteria, e dall’orchestra che ha dato quel tocco in più "sinfonico" dando spessore e armonia.





Sono state così proposte canzoni famosissime come "La casa in Riva al mare", "Futura", "Caruso", "Stella di Mare", "Canzone" e "Attenti al Lupo", che hanno emozionato e coinvolto il pubblico da sold out del Mon Rêve Ecogreen Resort.





Tra una canzone e l’altra Gino Castaldo, uno dei più autorevoli critici e giornalisti musicali italiani, conduttore su Rai Radio 2 del programma ‘Back2Back’ e delle dirette dei Festival di Sanremo, con ricchezza di aneddoti e intelligenza critica ha raccontato al pubblico l’uomo e l’artista Lucio Dalla di cui è stato amico.





Più che uno spettacolo è stato un autentico "progetto musicale", particolarmente apprezzato da tutto il pubblico, che ha rappresentato un inedito omaggio alla musica e allo spirito rivoluzionario di Lucio Dalla, con uno straordinario viaggio che, tra canzoni, parole e ricordi, ha restituito al pubblico un ritratto vivo, poetico e personale del grande cantautore bolognese.





Il "Mon Rêve Summer Festival" propone già un altro grande evento: sabato 26 luglio ospita il concerto con cui Nada, l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale italiana contemporanea, sta presentando "Nitrito", il suo ultimo disco di inediti, anche se non mancheranno i brani che l’hanno resa popolare presso il grande pubblico. Un’occasione imperdibile per ascoltare questa artista che da anni, con la sua voce unica e inimitabile, dà corpo alle proprie opere musicali, teatrali e letterarie, spaziando dal pop alla canzone d’autore, al rock e alla sperimentazione.