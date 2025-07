Galatone, il 21 luglio Alessio Giannone con 'Non mi trovo'

GALATONE (LE) - Alessio Giannone, alias Pinuccio, sarà a Galatone (ore 21.00, Palazzo Marchesale di Galatone) il prossimo 21 luglio per il recupero dello spettacolo inserito nella stagione invernale e che non si è potuto tenere. - Alessio Giannone, alias Pinuccio, sarà a Galatone (ore 21.00, Palazzo Marchesale di Galatone) il prossimo 21 luglio per il recupero dello spettacolo inserito nella stagione invernale e che non si è potuto tenere.





Per la stagione realizzata in collaborazione con Puglia Culture, Giannone porterà in scena "Non mi trovo" in cui il protagonista chiede di essere condannato per la sua “inadeguatezza” alla modernità. Un’occasione per riflettere in modo ironico e critico su tecnologia e comunicazione odierne.