Temporali in arrivo: allerta gialla su parte della Puglia per giovedì 17 luglio

BARI - Una nuova perturbazione è in arrivo sulla Puglia e porterà con sé instabilità atmosferica e temporali sparsi, in particolare sulle zone interne del centro-nord della regione. La Protezione Civile ha emesso un’allertaper rischio, valida

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, le precipitazioni saranno più intense sulle aree interne centro-settentrionali, dove si prevedono rovesci o temporali con quantitativi anche moderati. Qualche fenomeno, seppur più isolato e di minore intensità, è atteso anche nella zona centrale ionica, dove si stimano accumuli di pioggia deboli.

Le aree specificamente interessate dall’allerta sono:

la Puglia Centrale Bradanica,

e i bacini del Lato e del Lenne.

Nulla di eccezionale dal punto di vista meteorologico, ma quanto basta per richiedere attenzione da parte dei cittadini, soprattutto nelle aree collinari o vicine a corsi d’acqua. Come sempre in questi casi, è bene evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, prestare attenzione nei sottopassi e nei punti abitualmente soggetti ad allagamenti, e non sostare nei pressi di alberi o strutture esposte al vento.