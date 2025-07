Triumph apre un nuovo store My Atelier a Potenza: shopping personalizzato e design accogliente

Triumph, il celebre brand internazionale dell’intimo femminile, annuncia una nuova tappa nel suo percorso di crescita con l’apertura di un nuovo punto vendita, in. L’inaugurazione è prevista per, e rappresenta il terzo store gestito dagli imprenditori già presenti a

Un concept che celebra l’unicità di ogni donna

Lanciato nel 2023, My Atelier è più di un negozio: è un concept pensato per celebrare l’individualità femminile, offrendo un'esperienza di shopping intima, su misura e immersiva. Ogni elemento dello store è progettato per far sentire ogni cliente accolta, compresa e valorizzata nella sua unicità.

Dopo il successo delle prime aperture, con sei store già attivi e altri sedici lanciati con partner wholesale in tutta Europa, l’arrivo a Potenza segna un nuovo traguardo nella rete in franchising di Triumph.

Un nuovo spazio tra comfort e stile

Il nuovo store di circa 60 mq si distingue per il suo design moderno e sostenibile, fatto di materiali naturali, toni neutri, elementi trasparenti e ambienti ordinati e rilassanti. Ampi camerini, aree relax e una disposizione fluida dei prodotti rendono la visita un vero momento di benessere.

Ma ciò che rende My Atelier davvero speciale è l’approccio personalizzato: consulenti esperti di fitting sono sempre presenti per accompagnare le clienti nella scelta del reggiseno perfetto o per offrire consigli sulla cura della lingerie. Un servizio sartoriale che mette al centro la comodità e la fiducia di ogni donna.

Una nuova visione del retail

Triumph, attraverso My Atelier, sta riscrivendo le regole del commercio al dettaglio, puntando su esperienze sempre più emozionali, accessibili e umane. In un contesto urbano in piena espansione come quello di Via del Gallitello a Potenza, questa nuova apertura rappresenta anche un'opportunità di rilancio per il commercio locale.

📅 Appuntamento il 3 luglio alle 16.30

📍 Via del Gallitello 247, Potenza

Vieni a scoprire il nuovo store My Atelier e lasciati ispirare da un modo nuovo di vivere la lingerie.