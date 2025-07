Gli appuntamenti della settimana alla Galleria Nazionale della Puglia 'Girolamo e Rosaria Devanna'

Giovedì 3 luglio 2025 alle ore 18.00 La bellezza dietro le grate. Mostra per il quinto centenario del Monastero delle Vergini - Visita con approfondimento alla mostra a cura dei Servizi educativi





Curata con passione dal professor Nicola Pice, l’esposizione, aperta al pubblico dal 28 giugno al 31 agosto 2025, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare due dei sei dipinti appartenenti a un ciclo inedito di Carlo Rosa, custoditi nella Sala del Coro del monastero, l’Orazione nell'orto e Agar e Ismaele nel deserto. Sono inoltre esposti la preziosa scultura lignea snodabile raffigurante il Cristo coronato di spine, attribuita a Filippo Angelo Altieri, e documenti storici unici dei secoli XVI - XVIII, tra cui la bolla di Papa Paolo III. Un percorso espositivo che racconta la storia religiosa di un monastero di clausura e testimonia gli orientamenti culturali della pittura e della scultura pugliesi nel Seicento.

Allo scopo di meglio addentrarsi nella "bellezza dietro le grate", la Galleria offre ai suoi visitatori la possibilità di partecipare, tutti i giovedì di luglio alle ore 18.00, alle visite guidate dedicate alla mostra, con approfondimenti tematici e storico artistici a cura dello staff dei Servizi educativi della Galleria e del curatore, il Professor Nicola Pice.

Si comincia già domani, 3 luglio alle ore 18.00, con un itinerario a cura dei Servizi educativi.

Gli appuntamenti previsti sono:

10 e 17 luglio, a cura del prof. Pice

24 e 31 luglio, a cura dei Servizi educativi

La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail all'indirizzo: drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@cultura.gov.it

L'ingresso alla mostra e l'itinerario sono inclusi nel costo del biglietto d'ingresso: ordinario 6 euro, Museo Card 7 euro per una validità illimitata di 6 mesi!





Domenica 6 luglio 2025 - Domenica al Museo Ogni prima domenica del mese ingresso gratuito





Domenica 6 luglio si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.

Luglio è arrivato, ed è già rovente! ...ma c’è un’oasi di bellezza, arte e storia: la Galleria Nazionale della Puglia. Presso palazzo Sylos Calò, le nostre sale climatizzate offrono la combinazione perfetta per sfuggire all’afa estiva, contemplare la meraviglia di opere d'arte senza tempo e cogliere l'occasione di visitare la mostra temporanea appena inaugurata, La bellezza dietro le grate. Mostra per il quinto centenario del Monastero delle Vergini, in programma fino al 31 agosto 2025.

Il museo osserverà il consueto orario di apertura domenicale: 8.30-13.30 (13.00 ultimo ingresso). Vi aspettiamo al fresco!





Sei mesi di arte con la Museo Card!





Con soli 7 euro, vale a dire con un euro in più rispetto al costo del biglietto di ingresso al museo, potrete visitare la Galleria e partecipare a tutti gli eventi organizzati, tutte le volte che volete, per i prossimi sei mesi!

Con la Museo Card usufruirete inoltre di vantaggi esclusivi: Accesso illimitato e prioritario alla Galleria per sei mesi; Inviti personalizzati agli eventi; Speciali anteprime alle mostre; Una newsletter dedicata per restare aggiornati su tutte le novità.

La Museo Card è personale e può essere acquistata online o presso la Galleria. Inoltre, è possibile acquistare anche la Puglia Musei Card, che permette di visitare tutti i siti della Direzione regionale Musei nazionali della Puglia per sei mesi.