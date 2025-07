Irama alla Fiera del Levante, non più solo ex vincitore di “Amici”, ma big della musica italiana

ROSALBA PARADISO - Se ancora qualcuno lo ricordava solo per la vittoria ad Amici, lo scorso 16 luglio alla Fiera del Levante ha avuto la conferma: Irama è molto di più. La sua evoluzione musicale, la padronanza scenica, la capacità di coinvolgere un pubblico trasversale e di rinnovarsi senza perdere coerenza stilistica lo proiettano tra i nomi più solidi del pop italiano contemporaneo.La scorsa notte l’arena della Fiera del Levante ha ospitato una delle tappe più attese del “Live 2025 Tour” di Irama, e la sensazione condivisa tra il pubblico è stata una sola: l’artista non è più semplicemente un ex talento di Amici, ma un protagonista affermato del panorama musicale italiano. Davanti a migliaia di fan entusiasti, Irama ha conquistato i presenti con un live carico di energia, emozione e maturità artistica. La scaletta, ampia e articolata, ha attraversato i grandi successi che lo hanno proiettato nel gotha del panorama musicale italiano.Sin dall’apertura con Bazooka, Irama ha imposto un ritmo travolgente, alternando momenti pop-rock a ballad intime. I visual sul palco – croci luminose, ledwall e giochi di luce raffinati – hanno accompagnato brani iconici come 5 Gocce, Mediterranea, Arrogante e La genesi del tuo colore, chiudendo con una standing ovation collettiva.Il momento più intenso? L’esecuzione dei brani acustici, eseguiti in versione voce e chitarra, che hanno mostrato il lato più autentico e cantautorale di Irama, capace di dominare la scena tanto nei pezzi uptempo quanto nei silenzi più carichi di significato.A Bari, Irama non ha semplicemente “fatto un bel concerto”: ha firmato una serata di musica vera, potente, che ha lasciato il segno. Un artista completo, consapevole, e ormai definitivamente consacrato. Dopo Bari, il tour proseguirà in altre grandi città italiane. Chiunque ami la musica dal vivo dovrebbe segnarsi una data: perché Irama dal vivo non è più una promessa, ma una certezza.