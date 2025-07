Wizz Air lancia la nuova rotta Brindisi–Varsavia: dal 16 dicembre 2025 tre voli settimanali verso il cuore della Polonia

BRINDISI – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, annuncia l’apertura di una nuova rotta internazionale che collegherà Brindisi (BDS) a Varsavia-Modlin (WMI), aeroporto della capitale polacca. Il nuovo collegamento, attivo a partire dal 16 dicembre 2025, sarà operato tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato – nell’ambito dell’espansione della compagnia con l’apertura della sua sesta base operativa in Polonia presso lo scalo di Varsavia-Modlin.I voli saranno effettuati con i moderni Airbus A321neo, tra i più efficienti al mondo in termini di consumi e riduzione delle emissioni, a conferma dell’impegno di Wizz Air per una mobilità aerea sempre più sostenibile. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.Un volo strategico per Brindisi e la PugliaQuesto nuovo collegamento rafforza il ruolo strategico di Brindisi e dell’Aeroporto del Salento all’interno del network italiano di Wizz Air, e si inserisce nel più ampio piano di investimenti nel Mezzogiorno promosso dalla compagnia. L’obiettivo è valorizzare il potenziale turistico ed economico del territorio, migliorando la connettività internazionale del Sud Italia e rendendo il Salento una destinazione sempre più raggiungibile tutto l’anno.“Stiamo incrementando gli investimenti e la presenza di Wizz Air su Brindisi perché è una destinazione che consideriamo centrale nella nostra strategia di sviluppo nel Sud Italia. Siamo certi che il potenziamento della connettività internazionale del territorio contribuirà in modo significativo allo sviluppo economico e alla crescita del turismo nella regione”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.“Questa nuova rotta verso Varsavia conferma infatti la nostra fiducia nella Puglia come mercato in crescita e ribadisce il nostro impegno nel rendere il trasporto aereo accessibile, conveniente e in linea con le esigenze di tutti i nostri passeggeri.”Il lancio del volo Brindisi–Varsavia si colloca all’interno del programma Customer First Compass, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per supportare la crescita della rete, migliorare l’esperienza di volo e ampliare l’accessibilità ai mercati emergenti – come quello pugliese.Una connessione che guarda all’Europa e oltreCon quasi 30 rotte attive tra Italia e Polonia, la nuova tratta Brindisi–Varsavia-Modlin arricchisce ulteriormente l’offerta tra i due Paesi, in risposta a una domanda crescente di collegamenti diretti, sostenibili e convenienti.“L’avvio del collegamento aereo tra Brindisi e Varsavia – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia – rappresenta una novità assoluta e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato polacco, che si sta affermando come uno dei più dinamici e strategici per il turismo internazionale nella nostra regione.”Nel 2024, la Polonia si è posizionata come quarto mercato estero per presenze turistiche in Puglia, con 459.678 presenze, in crescita del 50,6% rispetto al 2023. Gli arrivi sono aumentati del 54,5%, e i primi quattro mesi del 2025 confermano il trend positivo: 98.220 presenze e 44.536 arrivi, posizionando la Polonia al terzo posto tra i mercati internazionali, dopo Francia e Germania.Il volo diretto risponde anche alle esigenze di una comunità polacca ben radicata in Puglia, favorendo spostamenti per motivi familiari, lavorativi e di studio, grazie anche alla crescita degli scambi universitari.In parallelo, il collegamento rappresenta un’opportunità per i viaggiatori pugliesi, che scelgono sempre più spesso Varsavia come destinazione per brevi city break, turismo culturale o vacanze invernali.Destagionalizzazione e turismo tutto l’annoIl nuovo volo si inserisce anche nella strategia di destagionalizzazione del turismo portata avanti da Aeroporti di Puglia in dialogo con gli operatori del settore. Offrire un collegamento diretto durante i mesi invernali, in particolare a ridosso del periodo natalizio, significa rendere il Salento accessibile tutto l’anno ai turisti polacchi, offrendo al tempo stesso nuove opportunità di viaggio per i residenti.“Questo nuovo collegamento – conclude Vasile – rafforza il ruolo della Puglia come snodo turistico internazionale, attrattivo e connesso, capace di intercettare flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno.”Varsavia: una meta culturale in continua evoluzioneVarsavia è una capitale moderna e dinamica, dove il fascino del passato incontra una vibrante contemporaneità. Il suo centro storico, ricostruito dopo la guerra e oggi sito UNESCO, racconta una storia di rinascita unica in Europa. Musei, gallerie, giardini reali, quartieri creativi come Praga e una scena gastronomica in crescita rendono la città una meta ideale sia per viaggi culturali che per brevi soggiorni urbani.Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a investire nella connettività del Sud Italia, favorendo la mobilità tra due territori ricchi di storia, cultura e opportunità.