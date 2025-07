Una serata di grande musica a Trani: lo Smooth Jazz protagonista con il Cappuccio Collective Smooth e ospiti internazionali

TRANI - Domenica 20 luglio 2025, alle ore 21:00 (ingresso previsto dalle 20:30), il suggestivo Palazzo delle Arti Beltrani di Trani ospiterà una serata interamente dedicata alle calde atmosfere dello Smooth Jazz degli anni ’70 e ’80. Sul palco, il progetto “Cappuccio Collective Smooth”, affiancato da tre ospiti d’eccezione: il vibrafonista statunitense Mark Sherman, il batterista brasiliano Ramon Montagner e il bassista italiano Dario Deidda.Il concerto rappresenta un vero e proprio viaggio musicale che attraversa generi e generazioni, riproponendo brani indimenticabili di artisti come Al Jarreau (Mornin’), George Benson (This Masquerade) e Anita Baker (Sweet Love), rivisitati in chiave contemporanea. L’intento è chiaro: fondere jazz, soul, fusion e disco music per coinvolgere un pubblico ampio, dagli appassionati di lunga data ai più giovani curiosi di esplorare nuove sonorità.Il Cappuccio Collective Smooth nasce dall’incontro di tre musicisti campani con esperienze consolidate: Mimmo Cappuccio, chitarrista e produttore artistico; Annina Galiano, cantante raffinata e versatile con collaborazioni internazionali alle spalle; Cristina Massaro, pianista e tastierista attiva da anni tra jazz, musica brasiliana e fusion. A completare la formazione, la percussionista Ale Duke Migliore, che arricchisce il sound del collettivo con la sua energia e creatività.Per l’occasione, la band sarà impreziosita dalla presenza di tre artisti di rilievo internazionale. Mark Sherman, uno dei più grandi vibrafonisti contemporanei, è docente alla Juilliard School di New York e vanta collaborazioni con leggende come Peggy Lee, Wynton Marsalis e Michael Brecker. Ramon Montagner, tra i migliori batteristi sudamericani, è noto per la sua capacità di fondere groove, jazz e percussioni etniche. Infine, Dario Deidda, otto volte miglior bassista italiano secondo il Jazzit Award, ha costruito una carriera di livello internazionale collaborando con nomi del calibro di Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Kurt Rosenwinkel.I biglietti per la serata sono disponibili in due fasce: poltronissima numerata al costo di 20 euro e posto unico a 15 euro. Possono essere acquistati presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 21:00), oppure online sul sito Vivaticket, sia tramite la pagina dell’evento specifico che attraverso la sezione dedicata all’intera programmazione del Palazzo.Per chi preferisce una modalità più comoda, è attivo anche il numero WhatsApp +39 392 3892767: basterà inviare un messaggio per consultare il catalogo degli eventi disponibili e opzionare i propri posti. La segreteria provvederà poi a ricontattare per la conferma.Sono accettati anche i metodi di pagamento con Carta Docente, Carta Cultura Giovani e Carta del Merito.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044 oppure scrivere all’indirizzo email info@palazzodelleartibeltrani.it. La brochure completa della stagione artistica 2025 è disponibile online all’indirizzo: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.htmlUn evento imperdibile per chi ama la grande musica, in una delle location più affascinanti della Puglia.