Torre Santa Susanna, torna la 'Festa del Donatore Avis Summer Party'

TORRE SANTA SUSANNA (BR) - L’Avis Comunale di Torre Santa Susanna è lieta di presentare la terza edizione de “Festa del Donatore Avis Summer Party” lunedì 21 luglio 2025 dalle ore 21,00 in piazza Umberto I°.





Un evento nato dal cuore dell’AVIS Comunale di Torre Santa Susanna per celebrare il dono della vita e rafforzare il legame tra tutti noi.

Questa manifestazione non è soltanto una festa: è un momento di riconoscimento verso tutti i nostri donatori, veri protagonisti silenziosi di un gesto che salva vite ogni giorno. Ma è anche un’occasione per coinvolgere l’intera comunità torrese in un’esperienza di condivisione, musica, allegria e consapevolezza.





Vogliamo che ogni cittadino senta l’importanza della donazione del sangue e si senta parte di una rete solidale che cresce, si rafforza e si rinnova. Il Donatore Summer Party è la nostra risposta positiva e concreta: un modo per dire grazie, per sensibilizzare e per promuovere una cultura della donazione che parte dai valori più autentici del nostro territorio.





“Ringrazio tutti i volontari, le istituzioni, gli artisti e i cittadini - dice Remigio Ottembrino, presidente AVIS Torre Santa Susanna - che ci sostengono e rendono possibile questo evento. Insieme dimostriamo che Torre Santa Susanna è una comunità viva, generosa e attenta al bene comune. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare, donare e condividere un’estate all’insegna della solidarietà!”.





A tal fine durante la serata saranno organizzati dei momenti di approfondimento con i diversi ospiti intervallati da musica live e degustazioni. Dopo i saluti delle autorità presenti e di dirigenti Avis Provinciali, si aprirà la serata con un'esibizione della scuola di ballo Marika Dance School, a seguire musica live della Band DiversamenteFunk. Durante la serata - a partire dall’avvio della festa - sarà disponibile una stand food adibito alle consumazioni di piatti e bevande.