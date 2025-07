UNICEF Italia e Nuova Fiera del Levante insieme per i diritti dell’infanzia: firmato un accordo triennale di collaborazione

BARI – L’UNICEF Italia e la Nuova Fiera del Levante Srl hanno sottoscritto un importante, con l’obiettivo diin tutto il mondo.

Alla firma dell’intesa hanno preso parte Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, e Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante Srl.

“Come UNICEF siamo da sempre impegnati affinché ogni bambino veda rispettati e pienamente attuati i propri diritti a nascere, crescere e prosperare. Purtroppo però oggi tanti bambini nel mondo vedono la propria vita e il proprio futuro compromessi a causa di guerre, violenze, povertà e cambiamento climatico” — ha dichiarato Nicola Graziano. “Ringrazio la Nuova Fiera del Levante per avere deciso di essere al nostro fianco e sostenere i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini vulnerabili nel mondo”.

Anche il presidente Frulli ha espresso soddisfazione per la nuova partnership:

“L’accordo che abbiamo firmato oggi è perfettamente in linea con il ruolo che vogliamo svolgere come azienda vicina al mondo del terzo settore. Ringrazio UNICEF Italia per averci dato l’opportunità di collaborare. Per la prima volta in 88 anni di storia della Fiera del Levante, siamo al fianco di un’organizzazione umanitaria per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è costruire un percorso duraturo che preveda iniziative concrete a supporto dei programmi UNICEF”.

L’accordo prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF. Le risorse raccolte andranno a sostenere programmi di emergenza e progetti a tutela dei bambini in situazioni di grave vulnerabilità, sia in Italia che all’estero.

Il primo importante appuntamento sarà l’88ª edizione della Fiera Campionaria Internazionale, in programma a Bari dal 13 al 21 settembre 2025. In questa occasione, la Nuova Fiera del Levante devolverà all’UNICEF il 5% del prezzo di ogni biglietto di ingresso venduto, contribuendo così in modo diretto alla causa umanitaria.

Con questa collaborazione, la Nuova Fiera del Levante rafforza il proprio impegno sociale, avviando un percorso che guarda al futuro con responsabilità e solidarietà, mettendo al centro i diritti dei bambini e delle bambine, patrimonio umano universale da proteggere e valorizzare.