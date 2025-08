A Galatone torna la 'Sagra del Carnevale – La Gastroallegria 2025': tre giorni tra gusto, tradizione e musica

GALATONE (LE) - Dall’11 al 13 agosto 2025, Piazza Itria a Galatone si trasformerà in uno scenario vibrante di musica, profumi e sapori con la 9ª edizione della Sagra del Carnevale – La Gastroallegria. Un evento che non è più solo una festa, ma una tradizione che cresce, evolve e conquista. - Dall’11 al 13 agosto 2025, Piazza Itria a Galatone si trasformerà in uno scenario vibrante di musica, profumi e sapori con la 9ª edizione della Sagra del Carnevale – La Gastroallegria. Un evento che non è più solo una festa, ma una tradizione che cresce, evolve e conquista.





Nata per congiungere due mondi apparentemente distanti – il Carnevale e la sagra estiva – questa manifestazione ha saputo, in pochi anni, farsi spazio tra gli appuntamenti più attesi del Salento, diventando simbolo di un territorio che celebra sé stesso attraverso la cucina, la convivialità e l’energia della propria comunità.





Alla Sagra del Carnevale, ogni assaggio è una pagina della nostra tradizione. Dalla fragranza delle pettule alle note rustiche dei pezzetti di cavallo, dalla storia della quatara di Galatone alla dolcezza avvolgente del pasticciotto, ogni sapore racconta la genuinità e la passione dei produttori locali. Gli stand gastronomici, curati in collaborazione con ristoratori e pasticceri della città, offriranno un'ampia varietà di specialità tipiche, preparate nel rispetto della stagionalità, della filiera corta e dei principi di qualità promossi dalla Regione Puglia.





Ma la Sagra è molto più che un’occasione per mangiare bene. È un evento capace di raccontare la tradizione in modo vivo, attuale, emozionante. Ogni sera la piazza si anima con atmosfere sempre nuove, grazie a proposte musicali capaci di coinvolgere, emozionare e far ballare, in un crescendo che culmina in una festa collettiva.





Il programma artistico: tre serate da vivere fino in fondo





Si comincia l’11 agosto con l’allegria del varietà italiano di Zigo & I Carosello, seguiti dal ritmo incalzante della pizzica degli Scazzacatarante, che trasformeranno Piazza Itria in una grande ronda danzante.

Il 12 agosto prosegue con le sonorità eleganti dei Flashback, tra le hit più amate della musica italiana e internazionale, e culmina con lo show travolgente degli Avvocati Divorzisti: ironia, teatralità e talento per uno dei live più originali e coinvolgenti del panorama musicale nazionale.

Il 13 agosto è la notte del gran finale. Si apre con l’energia travolgente della tradizione popolare dei Li Tarantati, tra pizzica e taranta, e si chiude con la voce intensa e magnetica di Ester del Popolo, artista pugliese capace di mescolare emozione e modernità in un'esibizione personale e toccante.

Tre serate per lasciarsi trasportare dal gusto, dalla musica e dal calore di un’intera comunità. Tre giorni per ritrovare il sapore della festa, della condivisione, dell’orgoglio locale. Una festa che inizia con un morso e finisce con un sorriso.

Organizzata dal Comitato Carnevale Galatonese "Andrea Papa", con il sostegno del Comune di Galatone, della Pro Loco, di numerosi partner locali e con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, la Sagra del Carnevale – La Gastroallegria è oggi un esempio virtuoso di promozione culturale e valorizzazione territoriale.

Galatone vi aspetta. Un appuntamento che non si racconta: si vive.