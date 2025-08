A Putignano torna il Little Farm Festival tra live segreti e novità

Presto sarà annunciato il programma completo.





PUTIGNANO - Si accendono i riflettori sulla 13ª edizione del LITTLE FARM Festival. Dopo aver annunciato per domenica 17 agosto l’unica data pugliese di Anna Castiglia (in full band), preceduta dal live set di LAMANTE e Tanz Akademie e seguita dal live di faccianuvola, il festival continua il suo percorso di sperimentazione e ricerca, puntando su nuove forme di sostenibilità e fruizione degli eventi.Da due anni, il FARM Festival si è trasformato in LITTLE FARM Festival, ritrovando l’intimità degli spazi dell’ex Macello di Putignano. Un ritorno alle origini che ha permesso di esplorare nuovi format e di ridefinire le priorità: promuovere la scoperta, la sostenibilità, l’armonia, la passione e la multidisciplinarietà, lasciandosi alle spalle la corsa ai grandi numeri, l’omologazione dei programmi e la spasmodica ricerca di sold out e nomi altisonanti.Questa visione è stata condivisa con entusiasmo da pubblico, stampa e addetti ai lavori: un’esperienza sostenibile e coerente con i luoghi che la ospitano, capace di offrire momenti autentici, senza affanni né sovradimensionamenti.Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 16 agosto andrà in scena il FARM SECRET: un evento in cui gli artisti si scopriranno solo salendo sul palco. La line-up sarà svelata… solo il giorno dopo! Nessun annuncio, nessuna corsa ai pronostici, ma pura curiosità e desiderio di lasciarsi sorprendere, famosi o emergenti che siano.Il messaggio è chiaro: il LITTLE FARM Festival è ancora un luogo di scoperta, dove trovare il proprio nuovo artista preferito, al di là di streaming e follower.Invece per lunedì 18 agosto toccherà a FARM TROPICAL dal mattino fino al tramonto l’ex Macello di Putignano una data speciale del festival con un grande aperitivo dai gusti e sapori tropicali e molte selection di world music fatte da tanti amici dj e selector, il tutto a ingresso libero.Durante il festival, spazio anche al cinema con la proiezione di cortometraggi nella Sala Mediterraneo, in collaborazione con la Fondazione Mons. Sante Montanaro e il Noci Film Fest.I biglietti sono disponibili su Vivaticket al link: https://linktr.ee/littlefarmfestival2025 o acquistabili nei punti vendita “Amici del FARM”.Il LITTLE FARM Festival è organizzato dal Consorzio I MAKE con il patrocinio del Comune di Putignano e grazie al sostegno di realtà del territorio come Gioiella Latticini, La Chiusa di Chietri, Natile Polignano Assicurazioni, Vicious Store, GreenBlu Hotels e Sabatelli Gastronomia.In collaborazione con Glocal Sound - Giovane musica d'autore in circuito, un’iniziativa promossa dai Circuiti Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio e Puglia.Il LITTLE FARM Festival proseguirà poi dal 29 al 31 Agosto anche ad Alberobello.