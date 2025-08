Fasano, al via 'Pronti a vivere lontano da casa?' per insegnare ai giovani come diventare indipendenti

FASANO (BR) - Cosa manca davvero a un neodiplomato per essere indipendente? Probabilmente nulla. Eppure, affrontare la quotidianità senza il sostegno della famiglia richiede strumenti concreti, quelli che spesso si danno per scontati finché qualcuno non ci solleva dalle piccole necessità di ogni giorno. A diciott’anni si può tutto, o quasi. Ma essere davvero pronti a vivere da soli è un’altra storia. Nessun libretto d’istruzioni accompagna il primo trasloco, la spesa settimanale o una lavatrice che non parte. - Cosa manca davvero a un neodiplomato per essere indipendente? Probabilmente nulla. Eppure, affrontare la quotidianità senza il sostegno della famiglia richiede strumenti concreti, quelli che spesso si danno per scontati finché qualcuno non ci solleva dalle piccole necessità di ogni giorno. A diciott’anni si può tutto, o quasi. Ma essere davvero pronti a vivere da soli è un’altra storia. Nessun libretto d’istruzioni accompagna il primo trasloco, la spesa settimanale o una lavatrice che non parte.





Da questa consapevolezza nasce "Pronti a vivere lontano da casa?", un’iniziativa pensata per accompagnare ragazze e ragazzi del territorio nel passaggio verso l’autonomia, promosso in collaborazione con il Comune di Fasano e l’azienda Lepore Mare Spa, nell’ambito delle attività di coprogettazione sociale sostenute dal Gruppo FORTIS.





Lunedì 4 agosto presso la sede del circuito Gruppo FORTIS "House of Excellence" a Fasano, si è tenuta la presentazione ufficiale e l’inizio del progetto, alla presenza di Francesco J. Pagnelli, direttore generale del Gruppo, e di Valentina Ancora, marketing manager di Lepore Mare Spa. Un’occasione per raccontare non solo l’iniziativa, ma la visione che la sostiene: fornire ai giovani gli strumenti per affrontare la vita adulta con maggiore sicurezza e consapevolezza.





Pensato inizialmente per chi, dopo il diploma, si appresta a trasferirsi per motivi di studio, "Pronti a lontano da casa?" ha ampliato da subito il proprio raggio d’azione, diventando un vero e proprio laboratorio sociale. I partecipanti, accomunati dal desiderio di intraprendere un percorso personale di indipendenza, avranno l’opportunità di acquisire competenze utili alla gestione della quotidianità, a partire dalla cucina.





A guidarli saranno gli chef Antimo Savese e Antonio Remini, attraverso un percorso esperienziale e partecipato che punta a trasformare la preparazione dei pasti in un gesto di cura, consapevolezza e sostenibilità. L’obiettivo è superare la logica della "cucina di sopravvivenza" tipica degli studenti fuori sede e riscoprire il valore di piatti semplici, equilibrati e appaganti.





Grazie alla collaborazione con Lepore Mare Spa, particolare attenzione verrà data alla valorizzazione del pescato locale, spesso percepito come difficile da cucinare ma in realtà facilmente integrabile nella dieta quotidiana grazie a piccoli accorgimenti, come la scelta di prodotti di qualità ma semplici da preparare.





"Pronti a vivere lontano da casa?" si inserisce pienamente nello spirito della campagna di sensibilizzazione del Gruppo FORTIS "Impara l’Arte", che promuove le arti pratiche come strumenti fondamentali di crescita personale, educazione informale e sviluppo di competenze essenziali per affrontare la vita. Perché diventare adulti non è solo una questione di età, ma anche di scelte consapevoli e gesti quotidiani.