A Trinitapoli la Finale Regionale di Miss Italia





TRINITAPOLI(FG) - Si comunica che la finale regionale di Miss Framesi, tra i più celebri concorsi di bellezza del Paese, si terrà giovedì 28 agosto 2025 alle ore 20:30 presso l’Anfiteatro della Legalità di Trinitapoli. L’evento, sostenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco di Feo, avrà il supporto di GR SHOW ed è organizzato in collaborazione con Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata.

La serata sarà presentata da Christian Binetti, noto anche per il programma Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che ospiterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema centrale di questa edizione. In linea con l’iniziativa, la Patron Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo con il presidente nazionale LILT, Prof. Francesco Schittulli: durante la serata saranno disponibili materiali informativi e screening gratuiti.Ospite speciale della serata sarà Elena Cappiello, voce coinvolgente e coinvolgente performer. L’acconciatura delle aspiranti miss sarà curata dai saloni Framesi, partner professionale di HairBeauty a livello internazionale, protagonista dell’evento. Il Comune di Trinitapoli, con il patrocinio dell’Assessorato agli Eventi e allo Spettacolo guidato da Giovanni Landriscina, invita la cittadinanza a partecipare a questa occasione di spettacolo, cultura e sensibilizzazione, che mette in luce l’impegno della comunità verso tematiche sociali e di salute.