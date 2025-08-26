Nuovo Ospedale di Andria e Monoblocco dei Riuniti di Foggia: firmato il protocollo d’intesa con il Ministero della Salute

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi il Protocollo d’intesa con il Ministero della Salute per la realizzazione di due nuove strutture ospedaliere: il nuovo ospedale di Andria e il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’investimento complessivo sarà di 424 milioni di euro, di cui 402,8 milioni a carico dello Stato e 21,2 milioni a carico della Regione Puglia. Lo strumento utilizzato è l’articolo 20 della legge 67/1988, per il finanziamento di interventi di ammodernamento e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

“Prosegue l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che sostituiranno strutture vetuste – ha dichiarato Emiliano – Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto partiranno anche i cantieri di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, grazie alla disponibilità di finanziamenti certi e alla collaborazione con gli enti locali”.

Il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha aggiunto: “Abbiamo lasciato i conti in ordine e preparato cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera”.

In dettaglio, lo Stato finanzierà 60,8 milioni per il Monoblocco di Foggia e 342 milioni per il nuovo ospedale di Andria, mentre la Regione contribuirà con 3,2 milioni per Foggia e 18 milioni per Andria.