Torna il concerto imponente all’alba di Puglia,80 musicisti tra cultura e paesaggio

All’alba di sabato 9 agosto 2025, quando il cielo si tinge delle prime luci del giorno e il mare Adriatico riflette i colori dell’aurora, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: Sol dell’Alba, l’evento-spettacolo che, dal 2019, unisce musica, territorio e cultura in uno scenario mozzafiato.

Nel cuore della città di Bisceglie (BT), presso il Teatro Mediterraneo, struttura a cielo aperto affacciata direttamente sul mare, l’Orchestra Filarmonica Pugliese - OFP darà vita a una straordinaria performance orchestrale che inizierà alle 4.40 del mattino, culminando nel momento in cui il sole sorge dal mare, in un connubio di emozione, paesaggio e arte.

Protagonista assoluta della manifestazione sarà, ancora una volta, la formazione che ha calcato palcoscenici di prestigio, come il Mozarteum di Salisburgo,l’Epidaurus Festival di Dubrovnik e la Philharmonie di Berlino – prima orchestra pugliese ad essere invitata in Stagione dei leggendari Berliner Philharmoniker.

La compagine sarà in scena con il suo organico al completo di ottanta elementi. I musicisti, alla bacchetta del Maestro Giovanni Minafra, condurranno gli spettatori nel passaggio dal buio alla luce: lo spettacolo inizia, infatti, in piena notte e si conclude - con il momento colazione - quando il sole è ormai alto nel cielo.

La OFP si esibirà al Sol dell'Alba all'indomani di un nuovo prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura che, lo scorso giugno, per la qualità artistica raggiunta, l’ha inserita fra le Nuove Orchestre Territoriali. Sono meno di venti in Italia le compagini che si fregiano di tale titolo.

L’edizione 2025 – settima dalla nascita del format – sarà dedicata al tema della Pace, in sintonia con l’Anno Giubilare e come risposta simbolica ai conflitti globali.

Sarà inoltre la prima edizione a impatto ambientale zero: niente luci artificiali, niente amplificazione, solo luci LED a batteria e il suono naturale degli strumenti, per un’esperienza ancora più immersiva e sostenibile. Una scelta premiata da Legambiente che lo ha inserito fra gli 'ECO-Events', spettacoli in grado di ridurre l'impatto ambientale della filiera culturale.

Ma Sol dell’Alba non è solo musica. È anche territorio, tradizione e impresa locale. Al termine del concerto, il pubblico potrà gustare la tipica colazione biscegliese a base di ‘sospiri’, dolci artigianali della tradizione locale (Presidio Slow Food), preparati dai Maestri Pasticceri della città e accompagnati da un caffè caldo, in un momento di condivisione collettiva tra pubblico e musicisti.

Il Teatro Mediterraneo, affacciato sul mare e progettato con criteri di architettura del paesaggio, consente di vivere un’esperienza unica con vista sull’Adriatico, la Cattedrale di Trani e il promontorio del Gargano. Peraltro, Bisceglie è una delle poche città italiane ad aver ricevuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento europeo della doppia Bandiera Blu, sinonimo di pulizia, accessibilità e bellezza della sua costa.

Il valore del progetto è stato premiato anche dal Ministero della Cultura, che ha inserito Sol dell’Alba tra i progetti musicali speciali del 2025 a livello nazionale: 13° posto su 245 proposte e primo in Puglia, per qualità artistica, originalità e buone pratiche territoriali.

Motivo per cui la settima edizione del format, quella del prossimo 9 agosto, è stata ufficialmente presentata a Roma, dal Senato della Repubblica, alla presenza di Autorità e docenti di comunicazione - tra cui il giornalista e prof. Francesco Giorgino - che hanno illustrato quella che è stata definita una best practice di marketing territoriale a livello nazionale.

L’evento rappresenta anche un modello di sinergia virtuosa tra istituzioni, imprese e cultura: è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia della Bat, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia, Camera di Commercio, Puglia Promozione, PugliaCulture, con una partnership ufficiale tra Comune di Bisceglie e Confindustria Puglia siglata per garantirne la continuità e la valorizzazione nel tempo.

Il Sol dell’Alba, per le sue caratteristiche, è stato anche promosso alla BIT di Milano come uno degli eventi turistici simbolo della Puglia, attirando pubblico da tutta la regione e dall’estero.

I biglietti sono disponibili online sul circuito VivaTicket:

www.soldellalba.it