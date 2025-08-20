Taranto: maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza, 22 persone segnalate

TARANTO - Nei giorni scorsi laha intensificato i controlli sul territorio provinciale, dando vita a una maxi operazione antidroga che ha portato ale alla

I controlli, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Taranto con il supporto delle unità cinofile Basco, Jaz, Bessy e Yogi, hanno interessato scali portuali, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e luoghi di aggregazione giovanile. Grazie al fiuto dei cani antidroga, sono state scoperte dosi nascoste in effetti personali, auto, tappetini, vani portaoggetti e persino nelle ruote di scorta.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo finalizzato a contrastare i traffici illeciti e prevenire il consumo di droghe, con particolare attenzione ai giovani.