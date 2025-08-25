Agorà delle Donne a Noci: salute, prevenzione e benessere in piazza Garibaldi

NOCI - A Noci, sabato 13 settembre 2025, Piazza Garibaldi ospiterà “Agorà delle Donne – spazio alla prevenzione e al benessere”, una giornata interamente dedicata alla salute, alla prevenzione e alla promozione del benessere psicofisico, con particolare attenzione al mondo femminile. L’iniziativa, promossa dal Comune di Noci con il patrocinio della Regione Puglia, della ASL Bari, dell’Ordine dei Farmacisti Bari-BAT, dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” e di altre associazioni, trasformerà la piazza in un vero e proprio villaggio della salute.

Farmacisti, medici e volontari offriranno gratuitamente controlli e servizi di prevenzione, tra cui elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa, controllo della saturazione di ossigeno e screening per epatite HCV, mammografia, Pap test, HPV test e screening del colon-retto. Saranno inoltre disponibili consulenze vaccinali e servizi di psiconcologia. La giornata prevede momenti dedicati alla cura della persona, con sessioni di make-up biologico a cura di puroBIO Cosmetics, trattamenti viso e consulenze gratuite con Physio Natura, e alta bigiotteria ipoallergenica con Verame.

Alle ore 19 si terrà la tavola rotonda “La bellezza della salute: prevenzione e benessere”, con la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e medici specialisti, mentre alle 21:30 la giornata si concluderà con una sfilata di moda a cura dell’I.I.S. “Da Vinci – Agherbino” con la partecipazione di boutique e attività locali del settore. L’evento rappresenta un’occasione per unire informazione, prevenzione, benessere e lifestyle in un’unica esperienza per tutta la comunità.