Ripartita la MSC World Europa dopo avaria al largo di Ponza

La MSC è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera e due rimorchiatori, partiti da Napoli e Gioia Tauro, sono in arrivo in zona. La Guardia Costiera mantiene contatti costanti con il comandante della nave.

L’avaria si era verificata alle 07:25, circa 8 miglia nautiche da Ponza, su una nave in viaggio da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio). Il problema riguardava un guasto elettrico ai motori.

Nonostante l’incidente, la situazione a bordo è rimasta tranquilla: le condizioni meteo erano favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri sono stati garantiti dai generatori di bordo.