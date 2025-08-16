Alberobello in festa: al via il Trulli n’ Beer 2025

ALBEROBELLO – È finalmente iniziato, il festival estivo che trasforma la Città dei Trulli in un vero e proprio palcoscenico di musica, birre e divertimento. L’evento, patrocinato dall’Assessorato alle Manifestazioni e agli Spettacoli del Comune di Alberobello e organizzato dall’Associazione Pinnacoli, si svolgerà fino al, ogni sera a partire dalle 20, con ingresso libero.

Il festival offre dieci serate all’insegna della musica live, con protagonisti che spaziano dai tribute band alle performance DJ. La prima serata di oggi vede sul palco The Sixty Beat, seguiti da Trulli n’ Disco con Paolo M. DJ e la voce di Ginevra. Domenica 17 agosto è il turno di Jova Club, tributo a Jovanotti, con l’after show firmato Enzo Biundo DJ e Patrick vocalist. Lunedì 18 agosto saliranno sul palco I Paipers, per un tuffo negli anni ’50, ’60 e ’70 tra twist e rock’n’roll.

Oltre alla musica, il pubblico potrà gustare oltre 40 birre alla spina, italiane, internazionali e artigianali locali, comprese opzioni gluten free e analcoliche, accompagnate da specialità gastronomiche pugliesi e panini gourmet. Spazi dedicati alle famiglie, aree relax e gadget da collezione completeranno l’esperienza, insieme alla simpatica mascotte BEERbante, già virale su TikTok.

Per tutti gli aggiornamenti e il programma completo: www.trullinbeer.it e i canali social ufficiali.