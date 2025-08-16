“L’Oreste” di Euripide apre la rassegna teatrale Mitika a Lecce

LECCE – Torna, alla sua quinta edizione, la rassegna teatrale, organizzata dal Comune di Lecce in collaborazione con Puglia Culture e Aletheia Teatro. Gli spettacoli si svolgeranno all’ex Convento dei Teatini, nel cuore del centro storico barocco, luogo simbolico che unisce storia e arte.

Il primo appuntamento è martedì 19 agosto con l’“Oreste” di Euripide, adattamento e regia di Alessandro Machìa, con protagonista Pino Quartullo. In scena anche Marco Imparato, Alessandra Fallucchi, Giulio Forges Davanzati e altri attori della compagnia Zerkalo. Il sipario si alza alle 21, con apertura porte alle 20.30.

Rappresentata per la prima volta nel 408 a.C., l’opera esplora il tormento di Oreste, perseguitato dalle Erinni e tormentato dai rimorsi per il matricidio. Euripide mette in scena la tensione tra divino e umano: la libertà del giovane eroe sembra solo un’illusione, sospesa dal deus ex machina Apollo, che impone una pace artificiosa e sottolinea l’impossibilità della vera libertà umana. La tragedia diventa così una riflessione profonda sul sacro, sul destino e sulla coscienza individuale.

La rassegna proseguirà con “Maledetta primavera” l’8 settembre, con Daria Paoletta, e “Pluto” di Aristofane, versione de I Sacchi di Sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi, il 20 settembre.

I biglietti sono disponibili presso l’ex Convento dei Teatini (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20), al numero 351.7521877 negli stessi orari, e online su Vivaticket. Il posto unico ha un costo di 10 euro.



