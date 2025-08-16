Tornado tra Mottola e Castellaneta: allerta meteo in Puglia
TARANTO – Nelle scorse ore un tornado si è abbattuto tra i comuni di Mottola e Castellaneta, nel Tarantino. Il fenomeno, visibile anche a chilometri di distanza, non sembra aver provocato danni significativi al momento.
La Protezione Civile Puglia ha diramato una nuova allerta meteo per le prossime 24 ore. Sono previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco in tutta la regione, con possibilità di grandinate.
Si raccomanda alla popolazione di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le normali precauzioni in caso di temporali intensi.
