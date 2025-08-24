Alberobello, Trulli n’ Beer si chiude con il bis dei Terraròss

ALBEROBELLO – Dopo dieci giorni di musica, gusto e convivialità, ilsi prepara a chiudere in grande stile con un evento a grande richiesta: il ritorno sul palco dei, pronto a replicare il successo della serata del 19 agosto che ha infiammato via Nino Rota e attirato oltre

Lunedì 25 agosto, la giornata finale partirà alle 20 con l’apertura di Radio Trulli n’ Beer e il sound del resident DJ Piero Romanazzi, tra animazione e giochi per scaldare il pubblico. Alle 21.30 spazio al gran finale con i Terraròss, che proporranno un concerto travolgente di pizzica, tamburi e tradizione, trasformando Alberobello in una vera festa popolare.

Il festival, oltre alla musica, offre una ricca proposta food & beverage: oltre 40 birre alla spina, tra italiane, internazionali, artigianali locali, gluten free e analcoliche, e specialità della cucina pugliese, dai panini gourmet ai piatti della tradizione. Immancabile la mascotte BEERbante, star virale su TikTok, pronta a intrattenere grandi e piccoli.

Il frontman dei Terraròss, Dominique Antonacci, sottolinea: “Da tre anni cerchiamo di valorizzare le nostre radici. Domani Alberobello sarà un nuovo abbraccio popolare, autentico e travolgente”.

Ingresso libero. Aggiornamenti e informazioni sul programma sul sito ufficiale: www.trullinbeer.it e sui canali social del festival.