Imaginaria 2025: trionfano Long Distance e Straniero RMX, premiata Evridiki Papaiakovou

CONVERSANO – Si è conclusa ieri sera, nella suggestiva cornice del, la 23ª edizione di, il festival internazionale di animazione.

Nella Main Competition, il premio è andato al corto Long Distance (Francia, 2025, 8’30”) di Iulia Voitova, con protagonisti un astronauta e un sub che viaggiano in direzioni opposte. La giuria ha motivato il riconoscimento “per aver raccontato come le infinite distanze siderali possano ospitare, al pari delle più oscure profondità abissali, le emozioni più umane, attraverso l’uso intenso dei colori e della composizione visiva”.

Il premio per la Music Video Competition è stato assegnato a Straniero RMX (Italia, 2024, 4’05”) di Davide Vicari e Dario Imbrogno, videoclip del brano di Massimo Pericolo feat. Tedua e Neima Ezza, “per l’uso eccellente dell’animazione, capace di fondere estetiche e tecniche diverse, comunicando senza didascalismi il valore della diversità”.

Young European Talent Award

All’interno della rete europea FAN – Festivals Animation Network, cofinanziata da Europa Creativa – MEDIA, è stato assegnato il FAN. Young European Talent Award: il premio di 5.000 euro è andato a Poppy Flowers (Estonia, 2024, 4’24”) della designer cipriota Evridiki Papaiakovou, che racconta il rapporto di riconciliazione tra madre e figlia. “È un onore essere premiata e condividere la mia opera con il pubblico – ha commentato Papaiakovou – L’animazione è uno strumento potente per dare voce ai giovani”.

Incontro con Manuele Fior

Nel pomeriggio, spazio agli Imaginaria Meetings con l’artista Manuele Fior, che ha raccontato il proprio percorso creativo e il valore del disegno come forma di rifugio e espressione. Fior ha condiviso riflessioni sul rapporto tra tradizione e innovazione, sull’uso del colore, degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale, sottolineando come l’atto del disegno dal vivo resti un’esperienza insostituibile.

Gran finale con Rezza e Mastrella

La 23ª edizione si chiuderà questa sera alle 21.30 nel Complesso di San Benedetto con PITECUS, spettacolo cult del duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che celebra quest’anno il suo trentennale, concludendo simbolicamente il festival.