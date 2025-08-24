Bari Piano Festival 2025: conversazioni su Puccini e l’opera contemporanea

BARI – Prosegue l’del, ideato dal Comune di Bari e promosso da, con il sostegno della Regione Puglia – PACT e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Piccinni. Il festival, sotto la direzione artistica di, gode della media partnership di

Lunedì 25 agosto, al Parco Rossani alle ore 19, il festival ospiterà il ciclo “Parole senza musica”, a cura di Liberrima, con l’incontro “Conversazioni su Puccini e l’opera contemporanea”. La serata sarà articolata in due momenti: la presentazione del volume Puccini ’900 (Curci) di Filippo Del Corno, con Emanuela E. Abbadessa e Rosa Angela Alberga, e una conversazione sull’opera contemporanea con Marco Tutino ed Emanuele Arciuli.

Filippo Del Corno, docente di composizione al Conservatorio di Milano, è cofondatore del gruppo Sentieri Selvaggi e ha collaborato con importanti festival e istituzioni internazionali. Marco Tutino, compositore e direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa, vanta un catalogo operistico internazionale e ruoli di vertice presso enti lirici italiani.

Martedì 26 agosto, sempre alle ore 19 al Parco Rossani, sarà la volta della presentazione del romanzo “La Suggeritrice” di Emanuela E. Abbadessa (Neri Pozza), con letture curate da Paola Martelli, seguita dal concerto del pianista Alessandro Sgobbio, che proporrà una selezione delle sue composizioni originali tra cui Fireflies, Kyrie Eleison, Zolla, Atma Mater, Ghaza, Feuilles, Forte Rocca e arrangiamenti come Ein Feste Burg Ist Unser Gott.

Il Bari Piano Festival 2025 continua così a proporre un dialogo tra musica, parola e cultura, valorizzando il repertorio lirico e contemporaneo attraverso incontri, presentazioni e concerti di alto profilo artistico.