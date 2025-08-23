Andria, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: 14 denunce e oltre 100 sanzioni

ANDRIA – La lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti resta una priorità per l’amministrazione comunale federiciana, che negli ultimi mesi ha intensificato i controlli sullo smaltimento illecito. I dati diffusi dalla Polizia Locale parlano chiaro:per conferimento irregolare nel centro abitato.

Le attività di monitoraggio e prevenzione ambientale hanno portato a identificare tre cittadini andriesi, sorpresi a scaricare ingenti quantità di rifiuti nell’agro. Le telecamere di videosorveglianza con sistema di fototrappola li hanno immortalati in due episodi distinti, avvenuti tra marzo e aprile, nelle contrade Papaluca e Posta Milella. Qui sono stati abbandonati un divano-letto, un lettino e un materasso.

Grazie alla lettura delle targhe dei veicoli, i responsabili sono stati individuati, deferiti all’Autorità Giudiziaria e multati con 2.500 euro ciascuno.

«Siamo tenuti tutti a salvaguardare il decoro urbano e a tutelare l’ambiente – ha sottolineato l’assessore Pasquale Colasuonno – abbiamo l’obbligo civico e morale di inculcare una cultura ambientale e queste operazioni ci permettono di dare un segnale forte sul territorio».