Montecorvino Rovella, donna trovata morta in casa: si indaga per femminicidio

MONTECORVINO ROVELLA – Tragedia questa mattina in località Votraci, dove una donna di 47 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la vittima sarebbe stata strangolata.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando il compagno della donna, un 36enne di cui si sono perse le tracce. A dare l’allarme sono stati i parenti dell’uomo: preoccupati per l’assenza di contatti con la coppia, si sono rivolti ai militari che hanno fatto la drammatica scoperta.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.