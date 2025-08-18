Cisternino, scontro tra due auto sulla provinciale 9: due feriti

CISTERNINO – Due auto sono rimaste coinvolte questa mattina, poco dopo le 6, in un incidente stradale sulla strada provinciale 9, in agro di Cisternino. Nello scontro, entrambi i conducenti hanno riportato ferite e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli danneggiati e alla bonifica del tratto di strada. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore, durante le operazioni di rimozione dei detriti.