Arisa arriva in Giappone, sarà tra i protagonisti dell’Expo 2025 di Osaka





Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all’Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa arriva anche in Giappone: l'artista sarà tra i protagonisti dell’Expo 2025 di Osaka, dove si esibirà in occasione della Settimana della Basilicata all’interno del calendario ufficiale del Padiglione Italia.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto alle ore 19, nell’ Auditorium dell’Expo (ingresso libero), in concomitanza con l’inaugurazione dello stand Basilicata. L’artista, originaria di Pignola (PZ) e tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana e vincitrice del Nastro d'Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale, porterà al pubblico giapponese un live dal forte impatto emotivo, in versione intima voce e pianoforte, con un repertorio che attraversa i suoi brani più celebri.

La partecipazione di Arisa all’Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d’origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio. La notizia sarà inoltre inserita nel programma ufficiale dell’Expo e ha già suscitato l’interesse della stampa giapponese, a testimonianza dell’attesa e dell’attenzione verso l’artista e il suo concerto.



