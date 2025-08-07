Audace Trinitapoli presenta “Piccoli e Audaci”: il nuovo progetto in collaborazione con Foggia Calcio 1920

MICHELE MININNI - L’ASD Audace Trinitapoli, scuola calcio riconosciuta dalla FIGC e da sempre impegnata nella promozione di uno sport sano, educativo e accessibile a tutti, è felice di annunciare il lancio del progetto “Piccoli e Audaci”.

Per l’anno sportivo in corso, l’associazione ha stretto una collaborazione con il Foggia Calcio 1920, una realtà professionistica che crede nel valore delle piccole associazioni territoriali e nel ruolo dello sport come strumento di crescita e inclusione.

Il progetto “Piccoli e Audaci” nasce proprio da questa collaborazione, con l’obiettivo di accogliere bambini e bambine nati tra il 2015 e il 2020, con particolare attenzione a chi ha disabilità o bisogni educativi speciali.

L’intento è creare uno spazio in cui ogni bambino possa sentirsi accolto, valorizzato e parte attiva del gruppo. Per realizzare tutto ciò, sarà presente un’équipe educativa composta da:

Stephanie Bouraga, laureata in Psicologia Clinica, che si occuperà del benessere emotivo, dell’inclusione e del dialogo con le famiglie;

Francesco D’Addato, docente e preparatore atletico con lunga esperienza nel calcio, che strutturerà allenamenti inclusivi e stimolanti, pensati per tutti.

Il progetto si fonda su obiettivi educativi chiari e condivisi, tra cui:

Promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva;

Rafforzare autonomia, autostima e senso di appartenenza;

Valorizzare le differenze, incoraggiando rispetto e collaborazione;

Offrire esperienze sportive gratificanti, oltre il risultato.

Il Presidente dell’Audace Trinitapoli, Francesco Sarcina, commenta: “Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere valori di inclusione e solidarietà attraverso lo sport. È un passo importante per far crescere una cultura più aperta e accogliente, dove ogni bambino può esprimere il proprio potenziale.”



