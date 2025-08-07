Serata di grande successo con la poesia e la presentazione del libro “Pensieri e Parole” di Michele Di Domenico





MICHELE MININNI - Momento ricco di emozioni e cultura, si è svolto il 6 agosto 2025 presso il Parco Archeologico degli Ipogei, organizzato dalla Pro Loco Unpli di Trinitapoli con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Tautor. Un evento che ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra poesia, musica e riflessione, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti i presenti.

La serata ha visto la presentazione del libro “Pensieri tra le dita”, raccolta di poesie dell’autore Michele Di Domenico, conosciuto anche come Sirius. Dopo l’anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, il poeta orsarese ha portato le sue liriche nel cuore della nostra città, accompagnato dalla voce dell’attore e cantante Fabrizio Voghera, che ha dato vita alle sue parole con grande intensità.

A introdurre l’evento, i saluti del Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, che ha sottolineato quanto sia importante promuovere la cultura e le emozioni attraverso iniziative come questa. Presenti anche l’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, la Presidente del Consiglio Loredana Lionetti ed il Consigliere Comunale Michele Ingianni.

La Presidente della Pro Loco, prof.ssa Maria Grazia Miccoli, ha evidenziato il valore di questa raccolta poetica e l’importanza di momenti come questi per rafforzare il senso di comunità e cultura locale. La poesia di Di Domenico, fluida e coinvolgente, ha saputo toccare le corde più profonde di chi ascoltava, lasciando un’eco duratura. Presentato inoltre il nuovo direttivo della sezione locale della Pro Loco.

La serata si è conclusa con una piacevole degustazione di prodotti tipici locali presso l’oleificio “Casale” di Ingianni Michele, in collaborazione con Casaltrinità Cantina Cooperativa, Panificio Anna Sabina Fiorentino e Caseificio Fior di Latte, offrendo ai partecipanti un momento di convivialità e condivisione.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida serata, che ha saputo unire arte, cultura e tradizione in un’atmosfera magica e coinvolgente.



