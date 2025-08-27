Putignano celebra i giovani talenti al Carl Orff Music Festival: il Saxtet Quartet vince il Premio “L’arte nelle tue mani”

PUTIGNANO – Domenica 31 agosto, nell’ambito del Carl Orff Music Festival di Putignano, il giovane Saxtet Quartet sarà protagonista con il concerto “Giro del mondo in 4 sax” e riceverà l’11° Premio “L’arte nelle tue mani”, il riconoscimento dedicato ai migliori giovani musicisti pugliesi.

Il quartetto, formato da Christian Summa (sax soprano), Sabrina Preite (sax contralto), Daniela Pia Carella (sax tenore) e Mattia Berardino Delvecchio (sax baritono), è nato nel 2021 nelle classi di musica d’insieme per fiati del Conservatorio Nino Rota di Monopoli. In pochi anni il gruppo ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui il contest per giovani concertisti organizzato da “Agimus” di Mola di Bari, e ha già portato la propria musica in diverse città pugliesi, tra cui Locorotondo, Grottaglie e Monopoli.

Il concerto di domenica sera, alle ore 21 nel Chiostro del Palazzo Comunale di Putignano, offrirà un repertorio internazionale, con brani dall’Ungheria, Francia, Germania, Spagna, Irlanda, Austria e Stati Uniti, tra cui Sevilla di Isaac Albeniz, la Suite dall’Opera da tre soldi di Kurt Weill e The Diamond State Rag di Bill Evans.

Il premio consiste in una borsa di studio offerta dall’azienda “Dolce Bontà”, storico partner del festival.

Il Carl Orff Music Festival, giunto alla XIX edizione, è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, e con il sostegno del Comune di Putignano. I concerti proseguiranno lunedì 1 settembre con la sezione internazionale, che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale in un concerto da camera con musiche di R. Schumann e W. Rabl.

Per informazioni: info@associazionecarlorff.it – +39 334 937 7483

Biglietti e abbonamenti: www.apuliatiket.it/carlorffmusic