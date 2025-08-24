Foggia, rubata motoretta elettrica a donna invalida: l’appello della famiglia sui social

FOGGIA – Un episodio di microcriminalità ha colpito una famiglia di Foggia nelle ultime ore. Renato Croce ha denunciato tramite un post sui social ilutilizzata quotidianamente da sua madre, invalida, per svolgere piccole commissioni e muoversi autonomamente in città.

Il furto è avvenuto in via Napoli, nei pressi del cosiddetto “palazzo di Barbie”, dove il mezzo era parcheggiato. Secondo quanto racconta il figlio, la donna impiegava la motoretta per fare la spesa e per i suoi spostamenti abituali. “Mia madre è invalida e con quella ci fa la spesa ed esce per la nostra amata città”, scrive Croce nel post rivolgendosi a chi potrebbe aver compiuto il gesto.

Accompagnato dalla foto del mezzo, il post si conclude con un appello alla comunità: “Faccio un appello a chi dovesse vederla buttata da qualche parte o che me la faccia ritrovare, perché ne ha veramente bisogno. Grazie, fate girare”.

La speranza è che la condivisione sui social e la collaborazione dei cittadini possano permettere di ritrovare un bene essenziale per la vita quotidiana della donna, privata oggi della sua autonomia.