Bari, intervento salvavita al porto: la Polizia di Stato soccorre un uomo colto da malore

BARI - Lo scorso weekend, durante i consueti controlli presso il Porto di Bari, la Polizia di Stato è intervenuta con prontezza per soccorrere un cittadino albanese colto da un grave malore nei pressi di un varco carraio destinato al controllo dei veicoli in partenza per Durazzo.Gli agenti della Polizia di Frontiera, accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e, nel frattempo, hanno anche allertato il personale medico presente a bordo di una nave ormeggiata nelle vicinanze.Determinante è stata la rapidità dell’azione degli agenti, che hanno eseguito le manovre di primo soccorso, impedendo il soffocamento dell’uomo in attesa dell’arrivo del personale sanitario. L’intervento ha permesso di stabilizzare le condizioni del paziente, che è poi risultato essere stato colpito da una crisi epilettica.L’episodio conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della Polizia di Stato nel garantire non solo la sicurezza, ma anche la tutela della salute dei cittadini, anche in contesti complessi e ad alta intensità operativa, come quelli che quotidianamente si registrano presso il porto di Bari.