Bari intitola la tribuna stampa dello Stadio San Nicola a Gianni Antonucci

BARI - Su proposta del sindaco Vito Leccese, la giunta comunale di Bari ha approvato l’intitolazione della tribuna stampa dello Stadio San Nicola al giornalista Gianni Antonucci, scomparso lo scorso 13 giugno. Antonucci, massimo esperto della storia del Bari calcio, è stato ricordato come un “custode” della memoria della squadra e della città.

“Abbiamo voluto rendere omaggio al ‘Professore’, come tutti lo chiamavano affettuosamente – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – grazie alla sua inesauribile conoscenza della storia del Bari calcio e alla passione con cui ha raccontato le vicende dei biancorossi. Il suo amore per la città e per la squadra lo ha accompagnato fino alla fine della carriera, e il suo nome resterà per sempre legato all’ambiente che più amava”.

Una vita dedicata al Bari calcio

Nato a Bitetto il 19 novembre 1928, Antonucci ha avuto una carriera poliedrica: commercialista, docente, giornalista e ispettore fiscale presso il Ministero delle Finanze. Dal 1962 al 2002 ha curato la rubrica “Il Fisco” su La Gazzetta del Mezzogiorno e ha ricoperto importanti incarichi in enti pubblici e privati, tra cui presidente dei revisori dei conti dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana.

La sua passione per il Bari calcio nacque a otto anni, nel 1937, con la sua prima partita: Bari-Alessandria, vinta 2-1. Negli anni successivi, Antonucci ha scritto diciotto libri sulla storia della squadra, a partire dal 1977 con Bari Sì, Bari No, fino al suo ultimo lavoro Il Bari e l’era De Laurentiis.

Ha diretto per dodici anni la redazione pugliese del Corriere dello Sport e per sedici anni è stato direttore editoriale del mensile ufficiale dell’A.S. Bari, Il Bari, mettendo a disposizione il suo vastissimo archivio e raccontando con passione e rigore le gesta e i protagonisti del club.

Riconoscimenti e memoria

Tra i tanti premi ricevuti, spiccano le Chiavi della Città nel 2012 e il Nicolino d’oro nel 2019, per aver saputo trasformare la storia del Bari in un patrimonio collettivo. Fino agli ultimi anni della sua vita, Antonucci continuava a ricordare risultati, formazioni e dettagli storici della squadra grazie a una memoria straordinaria, diventando punto di riferimento per tifosi e studiosi.

Con l’intitolazione della tribuna stampa del San Nicola, Bari rende omaggio a un uomo che ha trasformato la passione per il calcio in un atto di amore per la città e la sua storia.