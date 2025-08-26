Trani: Antonio Decaro presenta il libro "Vicino. Fare politica insieme alle persone"

TRANI - Mercoledì 27 agosto, alle ore 19, presso Palazzo Beltrani – Terrazza Santorsola a Trani, Antonio Decaro incontrerà il pubblico per presentare il suo libro Vicino. Fare politica insieme alle persone.

Decaro, ingegnere “prestato” alla politica, racconta in queste pagine la sua esperienza come amministratore e parlamentare, dalle prime responsabilità locali fino al Parlamento europeo, dove nel 2024 è stato eletto presidente della Commissione per l’ambiente e la sicurezza alimentare.

Il libro descrive la politica come azione concreta e vicinanza alle persone: riqualificazione urbana, lotta alla criminalità, mobilità sostenibile, edilizia a basso consumo di suolo, accoglienza e solidarietà. Decaro condivide aneddoti personali, battaglie vinte e perse, e temi attuali come migrazioni, transizione energetica, salute pubblica e legalità, evidenziando come l’empatia e l’ascolto siano alla base di un impegno politico autentico.

Scheda del libro:

Prezzo di copertina: 17,00 euro

Pagine: 192

Anno: 2025

Collana: Saggi

Formato: brossura con alette

Antonio Decaro è stato assessore alla Mobilità del Comune di Bari, consigliere regionale della Puglia, parlamentare alla Camera dei deputati, sindaco di Bari dal 2014 al 2024, e ora europarlamentare.

L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere la visione di un politico che mette al centro delle scelte quotidiane le persone e il territorio.