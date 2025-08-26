La Città delle Storie: il festival per bambini e famiglie tra Barletta e Corato

BARLETTA - È partita lunedì 25 agosto a Barletta la quinta edizione del festival, organizzato dalla compagnia teatrale Room to Play. Quest’anno, per festeggiare il traguardo, il festival si estende su due città: Barletta e Corato, con laboratori e spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie.

L’iniziativa promuove un modo diverso di vivere e conoscere le città, offrendo eventi leggeri, creativi e culturali. Room to Play sceglie ogni anno luoghi pubblici e privati diversi per creare esperienze partecipative e condivise.

A Barletta, per la prima volta, gli appuntamenti si svolgono in riva al mare, presso il Lido Bamboo e l’Hotel La Terrazza, con il tema del mare e delle sue leggende. Il festival è iniziato con il laboratorio L’Onda, condotto da Carmen e Rustichello di Room to Play, insieme all’artista Rosaria Nastro e a Francesca Santeramo. Bambini, ragazzi e adulti hanno creato insieme una performance collettiva, diventando attori e spettatori allo stesso tempo.

Martedì 26 agosto, presso l’Hotel La Terrazza, andrà in scena L’Opera di Pulcinella, a cura del Gran Teatrino Casa di Pulcinella di Bari con il maestro Paolo Comentale. Seguiranno due appuntamenti speciali al Lido Bamboo: La Valigia delle Storie, racconto del mare con il Kamishibai per bambini dai 3 anni, e Mitico Mare, con tre attori che raccontano storie di marinai, eroi, antichi dei e creature fantastiche.

Dal 1° settembre il festival si sposta a Corato. Presso il giardino della Scuola dell’Infanzia Fata Zucchina si terranno lo spettacolo Per un battito d’ali (1 settembre) e il laboratorio di pittura Il Giardino dei Colori (2 settembre). Dal 3 al 5 settembre, il laboratorio Esploratori Urbani permetterà ai bambini dai 5 agli 11 anni di esplorare il centro storico con occhi creativi e fantasiosi.

Giovedì 4 settembre, presso l’Hotel L’Appia Antica, sarà presentato lo spettacolo La Capra Ballerina. Il festival si concluderà venerdì 5 settembre con Il Pic Nic delle Storie, laboratorio teatrale per bambini e famiglie presso il giardino della Scuola dell’Infanzia Fata Zucchina.

Calendario degli appuntamenti principali

Barletta

L’Onda – Laboratorio, lunedì 25 agosto, 17:30-19:00, Lido Bamboo

L’Opera di Pulcinella – Spettacolo, martedì 26 agosto, 19:00, Hotel La Terrazza

La Valigia delle Storie – Racconto teatrale, giovedì 28 agosto, 18:00, Lido Bamboo

Mitico Mare – Racconto teatrale, venerdì 29 agosto, 19:00, Lido Bamboo