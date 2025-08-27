Bari, nuovo rinforzo in attacco: arriva Leonardo Cerri dalla Juve

BARI – Il Bari continua a potenziare il reparto offensivo: i biancorossi hanno ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante, classe 2003, proveniente dalla Juventus.

L’operazione è stata definita in prestito, con diritto di riscatto per il Bari e diritto di contro riscatto per la Juventus. Cerri si è già aggregato al gruppo guidato da Fabio Caserta e vestirà la maglia numero 99.

Il giovane attaccante rappresenta un rinforzo interessante per il Bari, pronto a contribuire alla stagione con la sua velocità, tecnica e capacità di finalizzazione.