Bisceglie, CompagniAurea e Gruppo “La Leggerezza” protagonisti a “Libri nel Borgo Antico” 2025

BISCEGLIE – La CompagniAurea aps partecipa all’edizione 2025 della kermesse letteraria, curata dall’omonima associazione presieduta da Alessandra Di Pierro, con una serie di momenti di lettura e presentazioni di volumi, realizzati in collaborazione con il Gruppo di Lettura, coordinato dal professor Antonio Pasquale.

Venerdì 29 agosto, alle ore 19:00 in via Frisari, sarà presentato il volume “Il testo poetico e teatrale nella didattica dell’italiano L2. Percorsi specialistici per studenti N.A.I.” (Etabeta, 2025) di Antonio Pasquale, moderato da Francesco Sinigaglia, con letture a cura di una rappresentanza de “La Leggerezza”. Sempre venerdì 29, alle ore 19:40 in piazza Duomo, sarà la volta di “La vita è per forza” (2025) di Carla Perella, con letture di Emma La Notte.

Sabato 30 agosto, alle ore 18:30 in via Frisari, sarà presentato “Laila, figlia dei Cedri e del Mare” (Palomar, 2025) di Lina Al Bitar, moderato da Francesco Sinigaglia, con estratti letti da Giuseppina Di Leo, Chiara Losapio e Angela Maria Orlando. Alle ore 19:00, in Piazza Tre Santi, seguirà la presentazione del libro “Bari nella Puglia Bizantina” di Giovanni Bellomo. Infine, alle ore 22:10 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, “Il profilo migliore” (Another Coffee Stories Editore, 2025) di Sara Fiumefreddo sarà presentato con letture di Rosa Grossano e Nicola Losapio.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nella letteratura e nelle voci del territorio, tra poesia, narrativa e saggistica.