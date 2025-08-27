Successo per la prima edizione di “Conversano c’è”, nel segno di Lucio Dalla

È perfettamente riuscita la due giorni della prima edizione di “Conversano c’è”, un evento per valorizzare i talenti musicali e offrire un’occasione di crescita artistica all’interno di “Borgo d’Estate 2025”. Nata da un’idea-progetto di Marcello Balestra, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Conversano, della Regione Puglia e di Puglia Culture e la collaborazione dell’associazione “Sartoria degli Artisti”, la manifestazione, oltre a dare spazio alla nuova musica, rende omaggio ad artisti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Per questo, la prima edizione è dedicata a Lucio Dalla, con la direzione artistica di Marcello Balestra, storico collaboratore del cantautore bolognese, già responsabile editoriale e A&R di Warner Music Italia e, oggi, creative manager e talent scout in ambito musicale. Nella mattinata di lunedì spazio ad una masterclass i cui partecipanti, giovani cantautori e interpreti, solisti o in formazione – hanno presentato dal vivo un proprio brano, edito, inedito o in versione cover, ricevendo valutazioni e consigli da una commissione tecnico-artistica composta da Balestra, da Antonio Tortolano, scrittore, giornalista e collaboratore de Il Messaggero, autore televisivo con esperienze in diversi importanti Talent Show e da Carmine Errico per Django Music, agenzia musicale che opera a livello nazionale e internazionale.L’evento clou si è tenuto, invece, martedì sera proprio sotto la Torre dodecagonale. In centinaia hanno affollato Corso Domenico Morea per assistere alla serata dedicata a Lucio Dalla, tra ricordi, storie a aneddoti raccontati da Marcello Balestra, suo storico collaboratore, accompagnato dalla Band “Lucio c’è” e dalla voce di Francesco De Siena. Ospiti speciali Pierdavide Carone, che ha firmato successi come Di notte e Caramelle e che al Festival di Sanremo 2012 presentò Nanì con Lucio Dalla nella sua ultima apparizione pubblica, e Gio’ Di Tonno, artista poliedrico vincitore del Festival di Sanremo 2008. «Una bellissima opportunità per i gruppi e per i musicisti- sottolinea il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio- che hanno potuto partecipare alla masterclass di lunedì e per la città che ha potuto godere della splendida serata organizzata per ricordare Lucio Dalla, con approfondimenti e riflessioni sulla sua vita e sulla straordinaria carriera artistica. Conversano c’è e Lucio c’è- ricorda il primo cittadino di Conversano citando il titolo della manifestazione- e sono contento anche per la grande risposta di pubblico. È stata una serata speciale», conclude Giuseppe Lovascio.