Miss Italia, Miriam Colamonaco è Miss Faraglioni di Puglia Mattinata
Miss Faraglioni di Puglia Mattinata è Miriam Colamonaco, neodiplomata con il massimo dei voti e prossima studentessa universitaria con la passione per la moda.
La 18enne di Altamura si è aggiudicata la fascia speciale che consente l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia nella finale regionale che si è svolta venerdì 22 agosto in Piazza Santa Maria della Luce a Mattinata.
Grande accoglienza è stata riservata alla madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata.
Ospiti i giovani talenti della cantante Camilla Marinelli e del sassofonista Antonio Gobbo.
L'hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni Alba Hairstylist, Infinity Hair Salon, ChriLù Parrucchieri e Carnaby Street per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.
Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo.