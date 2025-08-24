Miss Italia, Miriam Colamonaco è Miss Faraglioni di Puglia Mattinata

Miss Faraglioni di Puglia Mattinata è Miriam Colamonaco, neodiplomata con il massimo dei voti e prossima studentessa universitaria con la passione per la moda.La 18enne di Altamura si è aggiudicata la fascia speciale che consente l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia nella finale regionale che si è svolta venerdì 22 agosto in Piazza Santa Maria della Luce a Mattinata.Grande accoglienza è stata riservata alla madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata.La serata, nella località balneare garganica nota per le distese di ciottoli levigati dal mare, è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Ospiti i giovani talenti della cantante Camilla Marinelli e del sassofonista Antonio Gobbo.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni Alba Hairstylist, Infinity Hair Salon, ChriLù Parrucchieri e Carnaby Street per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo.