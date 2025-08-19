Incendio al parcheggio del centro commerciale Le Colonne a Brindisi, sei auto danneggiate

BRINDISI – Questa mattina un incendio è divampato nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne, danneggiando sei auto, quattro delle quali completamente distrutte. Le fiamme sono partite da un veicolo in sosta e si sono propagate a quelli vicini.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo, mentre sono in corso accertamenti per determinarne le cause.