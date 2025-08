Oria, l'evento 'Serata Giallo Nera - Il respiro antico del Colle Santo Basilio' in Piazza Lorch

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: mercoledì 6 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30 in Piazza Lorch, si terrà l'evento "Serata Giallo Nera - Il respiro antico del Colle Santo Basilio". - Proseguono gli eventi nella città di Oria: mercoledì 6 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30 in Piazza Lorch, si terrà l'evento "Serata Giallo Nera - Il respiro antico del Colle Santo Basilio".





L'evento è organizzato dal Rione Santo Basilio che invita tutti a un viaggio nel tempo tra magia, storia e tradizione.





Durante la serata si terrà: la benedizione degli atleti, la presentazione della Corte Rionale, spettacoli medievali, artigianato locale, food & beverage e, in conclusione, il Dj Paulife per far ballare tutti sotto le stelle.