Torchiarolo, 13enne soccorsa priva di sensi sulla spiaggia: indagini in corso

TORCHIAROLO - Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, una tredicenne è stata trovata priva di sensi nei pressi della spiaggia situata tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, nel territorio di Torchiarolo. L’allarme è scattato poco dopo l’una, quando alcuni passanti hanno notato la ragazza in difficoltà e hanno subito allertato i soccorsi.

Un’ambulanza del Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico è intervenuta prontamente, trasportando la giovane al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per tutti gli accertamenti del caso. Sono stati disposti anche test per verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e rinvenuto numerose lattine e bottiglie di alcolici. Sono state raccolte testimonianze e identificati alcuni partecipanti alla festa che si stava svolgendo nella zona.

Le autorità stanno proseguendo nelle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.