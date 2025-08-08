Bitonto, 14enne aggredito in villa comunale: pestaggio ripreso dal gruppo di amici dell’autore

BITONTO – Un episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso la comunità di Bitonto. Nei giorni scorsi, un ragazzo di 14 anni è stato aggredito nella villa comunale da un coetaneo, dopo essere stato minacciato e insultato via social.Secondo la ricostruzione, l’aggressore – accompagnato da tre amici – avrebbe colpito la vittima con un pugno in pieno volto e con calci allo stomaco. Il gruppo avrebbe inoltre ripreso la scena con uno smartphone, documentando il pestaggio.Il giovane ferito, soccorso dal personale del 118, ha riportato solo una fuoriuscita di sangue dal naso e non ha subito lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati dai genitori della vittima, per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini.L’episodio, che si inserisce nel preoccupante fenomeno delle aggressioni tra minorenni spesso legate a sfide o offese sui social, è ora al vaglio delle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità penali.